Турция и Ирак подписали годовое соглашение по нефти.

По словам турецкого министра энергетики Альпарслана Байрактара, документ призван обеспечить эффективное использование нефтепровода Ирак-Турция.

Пропускная способность нефтепровода согласно новому соглашению составит 750 000 баррелей в сутки.

“Экспорт нефти на мировые рынки через порт Джейхан приобретает более стратегическое значение, чем когда-либо прежде, с точки зрения региональной и глобальной энергетической безопасности, что подтверждается ситуацией на мировом нефтяном рынке”, — заявил А. Байрактар по итогам встречи с министром нефти Ирака Басимом Мухаммедом Худайиром.