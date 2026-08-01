США намерены в ближайшие недели попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News.

По его словам, американская сторона предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом он отметил, что достижению соглашения мешают жесткие «красные линии», которые сохраняются у обеих сторон конфликта.

«Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие «красные линии», и пока нам не удастся немного сблизить эти «красные линии», мы не достигнем желаемого результата. Но мы готовы к этому», — сказал он.