По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате взрыва заминированного грузовика в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщила радиостанция Blu Radio.

Взрыв произошел недалеко от полицейского участка департамента Северный Сантандер. В целях безопасности власти города перекрыли подъездные дороги района.

Отмечается, что семеро из пострадавших являются сотрудниками Национальной полиции Колумбии.

Полиция и силовые структуры находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств.