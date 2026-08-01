Ни один из мигрантов, проникших в испанский анклав Сеута из Марокко, не попал на материковую часть Фспании. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.

«Никто из тех, кто незаконно пересёк границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», — сообщил источник.

По данным агентства, в испанском правительстве заявили, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойной проверкой документов при въезде, а нелегальное проникновение в Сеуту не даёт права оставаться в Испании или свободно передвигаться по Европе.

Ранее агентство Europa Press сообщило, что испанские власти начали устанавливать новые заграждения у пирса в Сеуте на фоне массового наплыва мигрантов.