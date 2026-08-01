Контейнеровоз «Янина», принадлежащий транспортной группе FESCO (входит в структуру госкорпорации РФ «Росатом»), затонул в Черном море после украинской атаки, произошедшей в ночь на 1 августа. Как передают российские СМИ, об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, инцидент произошел в 130 морских милях от Новороссийска, а судно, следовавшее в международных водах, перевозило гражданские грузы, включая замороженные продукты, строительные и отделочные материалы.

Как утверждает Лихачев, контейнеровоз был атакован двумя морскими дронами.

Все 17 членов экипажа удалось спасти. Большинство моряков подобрало судно Delphinus, направившееся в район происшествия сразу после получения сигнала о случившемся. Последнего члена экипажа обнаружили спустя несколько часов и доставили на берег.