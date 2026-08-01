Завтра, 2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сухая погода. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-75%, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.