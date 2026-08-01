Западные спецслужбы расследуют возможную причастность властей Марокко к миграционному кризису в Сеуте из-за конфликта с Испанией. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, полученным из источников в западных разведывательных службах, марокканское руководство недовольно действиями премьер-министра Испании Педро Санчеса, который стремится заключить сделки по поставке газа с Алжиром, конкурентом Рабата в нефтегазовой сфере.

Источники отметили, что незадолго до начала наплыва мигрантов в Сеуту в социальных сетях стала распространяться информация о «лазейке» в законодательстве Испании для беспрепятственного прохода через границу между Марокко и испанским автономным городом. Сейчас спецслужбы проводят расследование с целью выяснить, результатом чьей скоординированной работы является такая активность в интернете — государства или криминальной группировки.