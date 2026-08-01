Министерство энергетики Казахстана прокомментировало в телеграм-канале ситуацию с работой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве опровергли информацию о возможной полной остановке трубопроводной системы.

Как сообщили в министерстве, 31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжаются прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. т в сутки.

В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале.

Ведомство находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями, текущая ситуация находится на контроле.