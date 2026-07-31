Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о встрече в Стамбуле с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и сопровождающей его делегацией.

По словам Байрактара, стороны обсудили текущий этап реализации проекта Green Electricity Transmission and Trade Project, который объединяет Турцию, Азербайджан, Грузию и Болгарию, а также согласовали дальнейшую дорожную карту сотрудничества.

Кроме того, участники встречи рассмотрели альтернативные проекты региональной энергетической взаимосвязанности, направленные на укрепление энергетической безопасности и расширение поставок возобновляемой энергии.

Турецкий министр отметил, что проекты, которые Анкара называет «энергетическим TANAP», призваны обеспечить транспортировку потенциала возобновляемой энергетики Каспийского региона и Кавказа в Европу через Турцию, а также укрепить роль страны как одного из ключевых центров региональной торговли электроэнергией и обеспечения энергобезопасности.

Байрактар подчеркнул, что углубление сотрудничества в энергетической сфере позволит создать более интегрированную и устойчивую энергетическую инфраструктуру для региона.