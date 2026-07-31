На Кипре арестован 44-летний гражданин Великобритании Рашад Султанов в рамках первого расследования по британскому Закону о национальной безопасности. Об этом сообщает Sky News.

По версии следствия, Султанов незаконно проник на территорию британской авиабазы Акротири на Кипре и передал полученную информацию иранскому Корпусу стражей исламской революции. Инциденты, ставшие предметом расследования, произошли с 11 мая по 22 июня 2025 года.

После задержания 17 июля Султанов остается под стражей в ожидании экстрадиции в Великобританию. Британские власти предъявили ему обвинения в содействии иностранной разведке и незаконном проникновении на охраняемый военный объект.