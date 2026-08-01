Страны Евросоюза проведут экстренную видеоконференцию министров внутренних дел по миграционному кризису в испанском анклаве Сеута. Об этом написала в социальной сети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я получила письма от нескольких европейских лидеров, и я приветствую призыв организовать экстренную видеоконференцию, чтобы провести обмен мнениями о произошедшем», — заявила она.

По словам главы ЕК, подавляющее большинство мигрантов, проникших в Сеуту, уже возвращены в Марокко благодаря сотрудничеству испанских и марокканских властей.

Она также призвала страны сообщества к единству в вопросе охраны внешних границ ЕС.