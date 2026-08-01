Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что некоторые страны Евросоюза повели себя эгоистично на фоне миграционного кризиса в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Как передает ТАСС, об этом глава ведомства сказал журналистам.

«Менее чем за 48 часов ситуация в Сеуте полностью изменилась», — отметил министр, добавив, что обстановка в городе нормализуется.

Он напомнил о письме, которое глава правительства Испании Педро Санчес направил в Брюссель и в котором выражена обеспокоенность реакцией ряда европейских правительств на миграционный кризис в Сеуте.

«Большинство стран ЕС выразили свою поддержку Испании в сложной и запутанной ситуации, — отметил министр. — Но есть и другие страны, которые действительно воспользовались этой [ситуацией] или проявили <…> абсолютно эгоистичную и лишенную солидарности [позицию]».