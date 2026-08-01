Около 100 домов сгорели в приморском городке Порто-Гермено недалеко от Афин из-за продолжающегося природного пожара, жителей заблаговременно эвакуировали по морю. Об этом сообщил заместитель мэра по гражданской защите муниципалитета Мандра Димитрис Пагонис в эфире телеканала ERT-news.

«В Порто-Гермено сгорели десятки домов. Их чуть меньше 100, но это много», — сказал Пагонис, впервые указав на масштабы ущерба, нанесенного огнем. Заместитель мэра отметил, что густой дым, который все еще окутывает этот район, создает удушающую атмосферу.

«Существует большая опасность, риск возобновления пожаров велик. Люди не должны приближаться к этому району. Человеческая жизнь превыше всего», — сказал Пагонис.