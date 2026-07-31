«Совет мира» опубликовал проект дорожной карты по реализации Комплексного плана президента США Дональд Трамп по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Документ основан на инициативе Трампа и резолюции Совета Безопасности ООН №2803. План предусматривает поэтапное выполнение обязательств Израилем и ХАМАС под международным контролем.

Согласно дорожной карте, Израиль должен завершить выполнение условий Протокола Шарм-эль-Шейха, включая прекращение военных операций и полный вывод войск из сектора Газа.

В свою очередь ХАМАС и другие палестинские группировки должны прекратить боевые действия и передать полномочия по гражданскому управлению и безопасности Национальному комитету по управлению Газой (NCAG).

Контролировать выполнение соглашений будет Международный комитет по верификации (IVC). Он будет оценивать выполнение обязательств сторонами перед переходом к следующим этапам.

После начала работы NCAG займется восстановлением государственных институтов, проверкой финансовой системы, управлением активами и постепенным урегулированием обязательств перед подрядчиками и поставщиками на сумму до 400 млн долларов в течение трех лет.