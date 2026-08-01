Число граждан, задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, возросло до 328. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

«328 человек были задержаны по подозрению в причастности к возникновению пожаров», — приводит телеканал BFMTV слова главы ведомства.

Ранее министр сообщил, что крупный природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции удалось локализовать. Региональная префектура, в частности, сообщила, что 198 из 220 тыс. эвакуированных могут вернуться в свои дома.