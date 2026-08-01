Азербайджан и Турция договорились ускорить реализацию ряда стратегических энергетических проектов. Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром в Стамбуле.

По словам Шахбазова, стороны обсудили новый этап двустороннего энергетического сотрудничества и достигли договоренности об ускорении реализации проектов «Энергетический интерконнектор Азербайджан (Нахчыван) – Турция» и «Коридор зеленой энергии Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария».

Кроме того, министры рассмотрели перспективы взаимодействия по проекту «Коридор зеленой энергии Каспийское море – Черное море – Европа».

«Эти региональные проекты в сфере энергетических связей станут нашим очередным совместным вкладом в укрепление энергетической безопасности», — отметил Пярвиз Шахбазов.