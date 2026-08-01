Когда эмиратская компания Eagle Hills анонсировала строительство в Тбилиси и Гонио двух новых городских комплексов с инвестициями в несколько миллиардов долларов, внимание большинства было приковано прежде всего к рекордной сумме проекта. Очередной масштабный проект на рынке недвижимости, подумали многие. Между тем значение этой сделки выходит далеко за рамки рынка недвижимости. Прошло всего несколько месяцев и стало очевидно, что мы наблюдаем нечто гораздо большее. Первая и вторая очереди квартир разлетелись буквально в день старта продаж. Этот случай стал своего рода символом того, как именно страны Персидского залива теперь смотрят на Южный Кавказ.

Сегодня уже совершенно бессмысленно спорить о том, придет ли арабский капитал в наш регион. Он уже здесь, и его много. Гораздо интереснее разобраться, почему именно Южный Кавказ вдруг оказался в центре их долгосрочных экономических планов.

Если вспомнить, как все было лет десять или пятнадцать назад, в такое сложно поверить. Тогда суверенные фонды арабских монархий смотрели исключительно на крупнейшие мировые экономики, глобальные финансовые столицы и развивающиеся рынки Азии с Африкой. Наш регион оставался на самой дальней периферии их интересов. Но сегодня картина кардинально меняется.

Южный Кавказ все чаще появляется в инвестиционных стратегиях компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта. И дело тут не только в привлекательности отдельных проектов. Меняется сама логика мировых вложений капитала. Если раньше главным козырем были природные ресурсы или огромный внутренний рынок, то сегодня на вес золота оказались транспортная связанность, политическая стабильность, доступ к новым логистическим коридорам и готовность страны встроиться в глобальные цепочки поставок. Наш регион постепенно и уверенно подтягивается под все эти критерии.

Многие по старой привычке все еще смотрят на эти земли исключительно через призму геополитических конфликтов. Однако, когда наиболее острая фаза противостояния между Арменией и Азербайджаном осталась позади, внимание международного бизнеса вполне закономерно сместилось с вопросов безопасности на вопросы реальной экономики. Прямо сейчас здесь формируется совершенно новый инвестиционный цикл, и именно он определит траекторию развития всего региона на ближайшие десятилетия.

При этом интерес стран Персидского залива носит куда более глубокий характер, чем банальные вложения в гостиницы или жилые кварталы. Речь идет о стратегическом стремлении закрепиться на территории, которая постепенно превращается в один из ключевых узлов евразийской экономики.

Сама экономическая модель этих государств переживает крупнейшую трансформацию за всю современную историю. Саудовская Аравия с огромным размахом реализует свою программу «Видение 2030». Объединенные Арабские Эмираты уже давно выстроили экономику, опирающуюся на финансы, логистику, высокие технологии и международную торговлю. Катар активно диверсифицирует портфель своего суверенного фонда, а Кувейт готовит собственные масштабные программы модернизации.

У всех этих стратегий есть одна важная общая черта. Нефтяные доходы здесь постепенно и целенаправленно превращаются в долгосрочный инвестиционный капитал. По оценкам международных аналитиков, совокупные активы суверенных фондов Персидского залива исчисляются несколькими триллионами долларов. Эти колоссальные средства должны приносить прибыль десятилетиями, а значит, они постоянно ищут новые перспективные рынки для надежного размещения.

До недавнего времени значительная часть капитала направлялась в Северную Америку, Западную Европу и крупнейшие экономики Азии. Однако мировая геополитика заставляет инвесторов искать новые направления. Усиление конкуренции между США и Китаем, санкционная политика, изменения глобальной логистики и рост значения региональных транспортных коридоров привели к тому, что внимание все чаще обращается к государствам, способным стать новыми центрами международной торговли.

Именно здесь Южный Кавказ получает свой уникальный исторический шанс. Долгие десятилетия эти земли воспринимались окружающим миром лишь как глухая зажатая периферия. Сегодня подобное устаревшее представление стремительно теряет всякую актуальность.

Средний коридор, который напрямую соединяет Китай, Центральную Азию, Каспий, сам Южный Кавказ и Европу, превращает регион в важнейший элемент новой евразийской логистики. Для стран Персидского залива это открывает потрясающую возможность не просто вкладывать деньги в отдельные точечные объекты, а полноценно встроиться в глобальную транспортную архитектуру.

Особенно показательно выглядит активность эмиратских компаний в грузинских портах и крупных логистических проектах. Одним из самых ярких примеров стало участие эмиратской компании RAKEZ в развитии Потийской свободной индустриальной зоны. Эта территория постепенно превращается в один из крупнейших производственных и логистических центров всего Черноморского бассейна. Еще одним показательным примером служит создание современного сухого порта в Тбилиси.

Подобные масштабные инициативы позволяют объединить морские перевозки, железнодорожные пути и автомобильный транспорт в единую слаженную систему. Для стран Персидского залива это означает реальную возможность интегрироваться в международные цепочки поставок между Азией и Европой, совершенно не ограничиваясь при этом только собственными морскими портами.

Практически везде в мире, куда арабские деньги заходили в крупные инфраструктурные проекты, через несколько лет за ними неизбежно подтягивались промышленность, недвижимость, гостиничный бизнес, финансовые услуги и высокотехнологичные производства. Именно такую последовательность мы уже наблюдали в Египте, Марокко, Сербии, Албании и целом ряде стран Центральной Азии. И если честно, нет ни одной веской причины полагать, что Южный Кавказ вдруг станет каким-то исключением из этого правила.

При этом наш регион постепенно перестает быть просто удобным туристическим направлением. Совсем недавно основное внимание инвесторов из стран Залива было приковано исключительно к гостиницам, курортной недвижимости и туристической инфраструктуре. Огромный поток туристов из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Кувейта активно стимулировал строительство новых гостиничных комплексов в Азербайджане и в Грузии. Это был первый и самый очевидный шаг, с которого обычно начинается любое серьезное знакомство инвестора с новым рынком. Но сейчас мы видим, что аппетиты арабского капитала растут гораздо быстрее, чем кто-либо мог предположить еще пару лет назад.

Все чаще на повестке дня оказываются проекты комплексного освоения территорий. Речь идет уже не о возведении отдельных зданий, а о создании полноценных городских районов. Арабский капитал теперь готов вкладываться не только в готовую недвижимость, но и буквально с нуля формировать новые городские пространства.

Этот подход отлично известен по опыту других стран. В Египте эмиратские компании участвовали в создании целых новых административных и жилых районов. В Сербии инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов сыграли ключевую роль в преобразовании набережной Белграда в современный деловой и жилой квартал. А в Марокко и целом ряде государств Северной Африки арабский капитал финансировал строительство масштабных туристических и жилых комплексов, которые живут по своим правилам и имеют собственную социальную и коммерческую инфраструктуру.

Если подобные проекты начнут воплощаться в жизнь в Азербайджане и в Грузии, это будет означать переход на принципиально новый уровень сотрудничества. Речь уже не о простой продаже отдельных объектов недвижимости, а о совместном формировании городской среды, развитии транспортной сети, создании современных деловых районов и долгосрочном присутствии инвесторов в экономике страны.

Южный Кавказ начинает привлекать страны Персидского залива не просто как рынок разрозненных инвестиционных возможностей, а как регион, где можно напрямую участвовать в создании экономики будущего.

Если в Грузии арабский капитал постепенно выходит за рамки привычного гостиничного бизнеса и начинает проявлять живой интерес к логистике, строительному бизнесу и городской инфраструктуре, то в Азербайджане, помимо выше перечисленных направленрий, сотрудничество приобретает совершенно иные масштабы. Здесь на первый план выходят энергетика, промышленность и масштабные инфраструктурные проекты. Во многом это объясняется тем, что Азербайджан и государства Персидского залива обладают схожей экономической природой. Все они являются крупными экспортерами энергоресурсов и при этом активно вкладывают средства в диверсификацию собственных экономик. Именно это создает прочную основу для партнерства, которое выходит далеко за пределы обычной торговли нефтью и газом.

Одним из самых ярких примеров служит работа эмиратской компании Masdar, которая превратилась в одного из крупнейших иностранных инвесторов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана. После успешного запуска солнечной электростанции Garadagh мощностью 230 мегаватт сотрудничество вышло на совершенно новый уровень. Сегодня на столе переговоров лежат проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций общей мощностью в несколько гигаватт. Не менее впечатляюще выглядит активность саудовской компании ACWA Power, которая уже реализует масштабные инициативы в сфере ветроэнергетики. Для арабских государств такие вложения означают гораздо больше, чем просто коммерческую выгоду. Они дают бесценный международный опыт в сфере экологически чистой энергетики и одновременно позволяют надежно закрепиться на одном из ключевых транспортных маршрутов Евразии.

Весьма вероятным следующим этапом станет активное развитие совместных промышленных предприятий. Азербайджан целенаправленно выстраивает целую сеть индустриальных парков и свободных экономических зон. Самой крупной и перспективной из них по праву считается Алятская свободная экономическая зона. Благодаря своему выгодному расположению рядом с Бакинским международным морским торговым портом она шаг за шагом превращается в настоящий производственный и логистический центр всего Каспийского региона.

Для арабских инвесторов подобные площадки представляют особый интерес. Они дают возможность создавать производства, ориентированные сразу на несколько рынков — Кавказ, Центральную Азию, Турцию, Ближний Восток и Европу. Именно эта модель уже успешно отработана в целом ряде государств Азии и Африки, где капитал стран Персидского залива финансировал не только строительство инфраструктуры, но и создание экспортно ориентированных производств.

Одним из самых перспективных, но пока явно недооцененных направлений сотрудничества между странами Персидского залива и Южным Кавказом остается агропромышленный сектор. Если сегодня основное внимание приковано к инвестициям в недвижимость, энергетику и транспортную инфраструктуру, то уже в ближайшие годы сельское хозяйство вполне может стать не менее важной сферой стратегического партнерства.

Причина кроется в объективных особенностях экономик государств Персидского залива. Несмотря на высокий уровень доходов и масштабные программы развития, большинство из них располагает крайне ограниченными земельными и водными ресурсами. Жаркий климат, острый дефицит пресной воды и небольшие площади земель, пригодных для земледелия, делают собственное сельскохозяйственное производство недостаточным для удовлетворения внутреннего спроса. В результате во многих странах региона более восьмидесяти процентов продуктов питания импортируется извне, а вопросы продовольственной безопасности давно превратились в важнейшую часть государственной стратегии.

Именно поэтому страны Персидского залива все активнее отходят от простой закупки продуктов на мировых биржах в сторону долгосрочных вложений в зарубежное сельское хозяйство. Их цель состоит не просто в покупке готового урожая, а в выстраивании надежных производственных цепочек. Такие цепочки должны гарантировать стабильные поставки еды вне зависимости от скачков мировых цен или внезапных геополитических кризисов.

Южный Кавказ обладает почти всеми теми преимуществами, которые нужны для подобного партнерства. В регионе есть плодородные земли, огромные запасы пресной воды, самые разные климатические зоны и многовековые традиции выращивания отличных продуктов. Добавьте сюда близость к рынкам Ближнего Востока и постоянное развитие транспортных коридоров, и конкурентоспособность кавказских фермеров вырастет многократно.

Особый интерес для инвесторов представляют вовсе не массовые сырьевые товары, а продукты с высокой добавленной стоимостью. Спрос на них неуклонно растет по всему миру. Речь идет об органической еде, халяльном мясе, минеральной воде, орехах, ягодах, лекарственных травах, натуральном меде, шафране и эфирных маслах. Именно такие категории позволяют создавать гораздо большую добавленную стоимость прямо внутри региона и одновременно закрывают растущие потребности состоятельных покупателей из стран Персидского залива.

Однако самой перспективной моделью сотрудничества станет не просто экспорт сырья, а совместное создание современной агропромышленной инфраструктуры. Мы говорим о строительстве перерабатывающих заводов, холодильных и логистических комплексов, экспортных кластеров, сертификационных центров, упаковочных линий и распределительных хабов. Все это будет ориентировано на рынки Ближнего Востока, Европы и Азии. Подобный подход позволит существенно увеличить добавленную стоимость продукции и органично встроить Южный Кавказ в глобальные цепочки поставок продовольствия.

Для стран Персидского залива такое партнерство означает создание надежной и диверсифицированной системы продовольственной безопасности. А для стран Южного Кавказа это реальный шанс привлечь многомиллиардные инвестиции, запустить новые перерабатывающие производства, внедрить современные аграрные технологии, нарастить экспорт и создать тысячи новых рабочих мест. В долгосрочной перспективе именно агропромышленное направление способно стать самым устойчивым и взаимовыгодным фундаментом экономического партнерства между нашими регионами.

Однако реализация столь масштабных проектов невозможна без современной региональной инфраструктуры, эффективной логистики и сильного экономического центра, способного объединить транспортные, инвестиционные и производственные возможности всего Южного Кавказа. Именно поэтому сегодня Азербайджан по праву играет ведущую роль в формировании новой экономической архитектуры Южного Кавказа, выступая ключевым драйвером региональной интеграции. Благодаря последовательному развитию транспортных путей, энергетических проектов, индустриальных парков, свободных экономических зон и Среднего коридора Баку во многом выступает настоящим локомотивом региональной экономической интеграции.

Создавая новые логистические, энергетические и инвестиционные возможности, Азербайджан формирует ту самую надежную основу, на которой могут успешно развиваться совместные проекты всего Южного Кавказа. В этих условиях растущий интерес арабских государств к региону выглядит не случайным совпадением, а абсолютно закономерной реакцией на появление нового центра экономического роста и евразийской связности.