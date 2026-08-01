Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным подготовить массированную атаку против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, удары могут начаться уже в выходные.

По информации официальных лиц, план был утвержден в резиденции Кэмп-Дэвид. Ранее Трамп подчеркивал, что жесткая военная сила необходима для того, чтобы принудить иранское руководство к переговорам.

При этом американские чиновники отмечают, что удары не являются неизбежными — президент может отменить приказ, если Тегеран продемонстрирует реальный прогресс в диалоге.