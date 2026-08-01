Есть вещи, которые не терпят равнодушия. Родной язык — одна из них. Он либо живёт полной жизнью, либо медленно угасает под натиском чужих слов, небрежности и безразличия. В Азербайджане этот вопрос давно выведен из разряда «культурных мероприятий». Он находится под пристальным вниманием президента. И не просто вниманием — под личным контролем человека, который сам задаёт темп.

9 августа 2001 года Гейдар Алиев подписал указ, согласно которому 1 августа стало Днём азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Это был не просто календарный жест. Страна только завершила полный переход на латинскую графику. Великий лидер понимал: алфавит и язык — это не технические детали, а фундамент национальной памяти. Уже через год появился Закон «О государственном языке». Документ жёстко и ясно обозначил: государство обязано защищать, развивать и утверждать родной язык во всех сферах жизни. Никаких полумер. Никаких отговорок.

Но законы, даже самые правильные, могут остаться на бумаге. Их оживляет политическая воля. Сегодня эту волю с редкой последовательностью демонстрирует президент Ильхам Алиев. Он не делегирует тему «профильным ведомствам». Он возвращается к ней снова и снова — и каждый раз поднимает планку.

Особенно отчётливо это прозвучало 3 ноября 2025 года с трибуны Национальной академии наук. Президент не стал говорить общих слов о «богатстве языка». Он сказал прямо: азербайджанский язык — родной более чем для пятидесяти миллионов человек, он древний и мощный. Но чистый литературный язык — это ответственность именно независимого Азербайджанского государства. И если мы сами не будем его беречь, никто за нас этого не сделает.

Особое место в выступлении заняла тема засорения языка. Президент назвал вещи своими именами: когда есть исконное азербайджанское слово, а его подменяют иностранным — это либо ошибка, либо провокация. И то и другое недопустимо. А дальше — слова, которые должны были прозвучать громко: сохранение чистоты азербайджанского языка — дело каждого гражданина. Государства. Учёных. Писателей. Журналистов. Политиков. Всех.

Это уже не рекомендация. Это установка. После той речи в академии наук, в парламенте, в интеллектуальной среде началось настоящее движение. Организуются обсуждения, привлекаются ведущие лингвисты, звучат конкретные предложения. СМИ всё чаще возвращаются к теме родного языка не по случаю даты, а как к живому, болезненному и важному вопросу. Президентский тон задан — и его невозможно не услышать.

Ильхам Алиев возвращается к языку и в других выступлениях. В январском интервью 2026 года он снова говорит об этом с той же остротой: язык — один из главных атрибутов государственности. Наряду с флагом, гербом, гимном. Он делает народ народом. Потерять чистоту языка — значит поставить под удар саму национальную идентичность.

В этом и заключается особый стиль нынешней языковой политики. Она не ограничивается праздничными мероприятиями 1 августа. Она не сводится к формальному исполнению закона 2003 года. Она живёт потому, что глава государства лично держит тему в фокусе и требует от общества настоящей, а не показной ответственности.

Азербайджанский язык пережил смену алфавитов, давление эпох, попытки растворить его в чужих системах. Сегодня у него есть надёжный защитник — государство, во главе которого стоит президент, для которого этот вопрос не второстепенный. Он задаёт темп. Он поднимает требования. Он не позволяет расслабиться.

И пока это так — язык будет не просто жить. Он будет звучать сильно и чисто.