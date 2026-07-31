По меньшей мере 10 человек погибли в четверг, когда тысячи мигрантов попытались попасть в испанский анклав Сеута из соседнего Марокко. Массовый наплыв поставил местные власти в крайне сложное положение и создал серьезную политическую проблему для премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Испанское телевидение показало кадры, на которых большие группы, преимущественно молодых мужчин, вплавь преодолевают волнорезы и перелезают через заграждения, чтобы попасть в Сеуту. Большинство были одеты лишь в шорты и шлепанцы, некоторые использовали спасательные круги и ласты. Достигнув испанской территории, многие скандировали: «Да здравствует Испания!».

В ответ правительство Испании направило в Сеуту подразделения армии и 90 дополнительных сотрудников Гражданской гвардии. Также были задействованы водолазные группы и патрульные катера для усиления контроля на морской границе. По словам испанских властей, более десяти человек погибли при попытке добраться до Сеуты морем.

Позже в четверг Испания и Марокко достигли предварительной договоренности о возвращении мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, на марокканскую территорию, сообщили в МВД Испании.

Разворачивающийся кризис создает серьезные политические трудности для правительства Санчеса, которое занимает более либеральную позицию в вопросах нелегальной миграции, чем многие другие европейские страны.

«Правительство Испании полностью привержено немедленному реагированию на ситуацию в Сеуте», — заявил Педро Санчес, добавив, что Мадрид тесно сотрудничает с марокканскими властями для скорейшей нормализации обстановки.

Сеута расположена на побережье Северной Африки, однако уже несколько столетий является территорией Испании. Наряду с Мелильей, еще одним испанским анклавом на границе с Марокко, город регулярно становится одной из горячих точек европейского миграционного кризиса. При этом попадание в Сеуту или Мелилью не дает автоматического права на свободное передвижение по Испании и странам Европы, поскольку для анклавов действует особый режим пограничного контроля.

Точное число прибывших в Сеуту пока неизвестно. Испанские власти продолжают пытаться взять ситуацию под контроль, а попытки пересечения границы продолжались до позднего вечера. По данным национального телевидения Испании и местных СМИ, речь идет о нескольких тысячах человек.