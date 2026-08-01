Армянские власти успешно завершили переговоры с грузинской стороной о начале поставок рыбной продукции в Грузию. Об этом сообщили в посольстве Армении в Тбилиси.

«Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве отметили, что работа с грузинской стороной будет продолжена с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее, в июне, Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбной продукции из Армении в Россию.