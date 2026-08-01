Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в социальных сетях публикацией в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде.
«Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы. Да упокоит Аллах его душу», — говоритя в публикации.
✔Nəriman Həsənzadə dünyasını dəyişdi. Onun xatirəsi yalnız böyük Ustad, Xalq şairi kimi deyil, hər şeydən əvvəl nurlu, mehriban, qayğıkeş, səmimi, sözün əsl mənasında Böyük İnsan kimi daim qəlbimdə yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin.🤲
✔Nariman Hasanzade has passed away. I… pic.twitter.com/X0tkX1xAd1
— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) August 1, 2026