Способна ли французская самоуверенность обеспечить безопасность Европы? Всё больше европейских правительств хотят это выяснить. Мир становится всё более опасным, а Франция обладает тем, чего нет у большинства её континентальных соседей, — собственным небольшим, но мощным ядерным арсеналом.

Благодаря решениям президента Шарля де Голля, французские ядерные силы полностью независимы. Хотя Франция входит в НАТО, её ядерное оружие находится исключительно под национальным контролем. Великобритания, напротив, использует американские технологии для своих баллистических ракет подводного базирования. Право на их применение остаётся за британским премьер-министром, однако ракеты являются частью системы ядерного сдерживания НАТО.

Де Голль считал, что Британия превратилась в вассала США, и сомневался, что Вашингтон действительно пожертвует Нью-Йорком ради Парижа. При этом он не был сторонником глубокой европейской интеграции, предпочитая видеть Францию лидером Европы.

Сегодня отношение европейцев к французским ядерным силам заметно изменилось. Со времён Франсуа Миттерана Париж предлагал союзникам сотрудничество в сфере ядерного сдерживания, однако те опасались ослабления роли США. Теперь же около девяти стран во главе с Германией обсуждают участие в французских ядерных учениях и возможность временного размещения французского ядерного оружия.

Толчком стала мартовская речь президента Эммануэля Макрона на базе французских подводных лодок, где он предложил использовать французский ядерный потенциал для укрепления безопасности всей Европы. Если аналогичная инициатива 2020 года не получила поддержки Берлина, то на этот раз реакция оказалась гораздо более благоприятной.

Макрон подчеркнул, что французские ядерные силы останутся под полным суверенным контролем Франции, одновременно подтвердив важную роль НАТО и США в обеспечении европейской безопасности. Впоследствии Франция и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что их сотрудничество будет дополнять, а не заменять ядерное сдерживание НАТО. В 2025 году Макрон также подписал совместную декларацию с Великобританией, согласно которой ни одна серьёзная угроза Европе не останется без ответа со стороны двух стран.

Если Европа сегодня активнее обсуждает ядерное сотрудничество, то во многом благодаря действиям Дональда Трампа и Владимира Путина. Европейские лидеры опасаются сценария, при котором Россия использует ядерный шантаж против одной из стран НАТО, а США предпочтут не вмешиваться.

Однако эксперты спорят, насколько французское предложение действительно способно заменить американский ядерный зонтик. Около 300 французских боеголовок достаточно для защиты самой Франции. Доктрина Парижа предусматривает возможность предупредительного ядерного удара, чтобы остановить дальнейшую эскалацию. Но если полномасштабная ядерная война всё же начнётся, Франция, как и Великобритания, рискует собственным существованием.

Главный вопрос остаётся прежним: почему кто-либо должен верить, что французский президент пожертвует Парижем ради Берлина, Хельсинки или Таллина? Французские стратеги отвечают, что тесные политические связи внутри Европы делают нападение на любого близкого союзника угрозой и для самой Франции.

Этот аргумент убедителен в отношении ближайших партнёров. Однако французского ядерного потенциала недостаточно, чтобы защитить всю Европу. Поэтому Париж говорит лишь о «европейском измерении» своих жизненно важных интересов, не уточняя, какие именно страны подпадают под эти гарантии.

Существует и политический риск. Если президентом Франции в 2027 году станет Марин Ле Пен, лидер Национального объединения, отношение Парижа к европейским союзникам может измениться. Хотя Ле Пен поддержала акцент Макрона на национальном суверенитете, её критика европейской интеграции и прежние симпатии к России вызывают вопросы относительно надёжности французских гарантий.

Французская независимость остаётся важным элементом европейской безопасности. Однако полагаться исключительно на французский ядерный зонтик Европа пока не может.