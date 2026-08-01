В ночь на 1 августа Киев подвергся массированной ракетной атаке. По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли девять человек, еще 23 получили ранения.

Под удары попали Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский районы украинской столицы. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В нескольких районах возникли масштабные пожары, на местах продолжают работать экстренные службы.

Крупное возгорание также произошло в городе Вишнёвое под Киевом. Кроме того, после ударов продолжают гореть складские помещения в Киеве.