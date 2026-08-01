Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного поэта Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Наримана Гасанзаде.

В опубликованном некрологе отмечаются выдающиеся заслуги Наримана Гасанзаде в развитии азербайджанской литературы и поэзии. Подчеркивается, что его жизнь и многолетняя деятельность стали ярким примером беззаветного служения Родине, народу, национальной культуре и духовным ценностям.

Документ также подписали первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие государственные, общественные и культурные деятели.

Прощание с Нариманом Гасанзаде состоится 2 августа с 11:00 до 13:00 в Международном центре мугама в Баку. После церемонии его похоронят на Аллее почетного захоронения.