В Гахском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, в результате столкновения легковых автомобилей «Нива» и Mercedes на автодороге Гах — Гораган погиб находившийся в «Ниве» несовершеннолетний пассажир, житель Шамахинского района С.Бабазаде.

Другие члены семьи — 46-летний Руслан Бабаев, 42-летняя Азиза Бабаева, их пятилетний ребёнок, а также водитель автомобиля Mercedes, 33-летний Мехман Рустамли — получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.