30–31 июля Кыргызстан стал площадкой сразу двух значимых событий: государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии с участием Баку. Эти мероприятия, прошедшие на берегу Иссык-Куля, вышли далеко за рамки протокола и зафиксировали качественный сдвиг в отношениях как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Главным политическим результатом визита стало подписание Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном. Это не просто повышение статуса — это переход на высший уровень межгосударственного взаимодействия, который обе стороны прямо назвали историческим. Садыр Жапаров подчеркнул, что документ открывает новый этап сотрудничества, а Ильхам Алиев отметил, что союзнические отношения предполагают повышенную ответственность, к которой обе страны готовы.

Параллельно был подписан солидный пакет из более чем десятка документов: соглашение о международном автомобильном сообщении, дорожные карты по энергетике (2026–2027) и реализации программы сотрудничества (2024–2029), меморандумы по грузоперевозкам, кибербезопасности, статистике, поставкам нефтепродуктов, сотрудничеству финансовых регуляторов и по драгоценным металлам. Особое значение имеет решение об увеличении капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития со 100 до 200 миллионов долларов. Это сигнал о готовности переходить от деклараций к реальным инвестиционным проектам.

Символическим, но вполне материальным итогом стало открытие пятизвёздочного отеля Baku Resort & Spa — первого объекта такого уровня на Иссык-Куле, построенного азербайджанской стороной. Алиев неоднократно подчёркивал вклад Кыргызстана в восстановление Карабаха (школа имени Манаса в Агдаме), а Жапаров — роль Азербайджана в развитии туристической инфраструктуры республики. Вручение Алиеву ордена «Манас» I степени стало логичным завершением этой линии взаимного признания.

Государственный визит Алиева совпал с неформальной Консультативной встречей глав государств Центральной Азии и Азербайджана — первой, в которой Баку участвовал уже не как почётный гость, а как полноправный член формата (решение принято в Ташкенте в ноябре 2025 года). В Чолпон-Ате собрались все шесть президентов: Алиев, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Рахмон и Бердымухамедов.

Повестка была содержательной: транспортно-логистическая связанность (включая Средний коридор и железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан), энергетическая безопасность, туризм (инициатива Жапарова о единой туристической визе), адаптация к изменению климата и региональная стабильность. Итогом стала Чолпон-Атинская декларация, подтвердившая высокий уровень взаимного доверия и приверженность принципам добрососедства и устойчивого развития.

Особо стоит отметить выступление Алиева. Он прямо заявил, что Центральная Азия и Южный Кавказ фактически сформировали единое геополитическое и геоэкономическое пространство. Цифры, которые он привёл, впечатляют: за последние 3,5 года он посетил страны региона 16 раз, а его коллеги приезжали в Азербайджан 26 раз. Это результат системной работы по созданию трансрегиональной связки.

Визит и саммит в Чолпон-Ате можно рассматривать как часть более крупного тренда — формирования новой региональной архитектуры, где Центральная Азия и Азербайджан всё теснее связываются через транспорт, энергетику, инвестиции и политическое доверие. Азербайджан позиционирует себя как естественный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, а также как важный элемент Среднего коридора. Кыргызстан, в свою очередь, использует этот момент для укрепления своей роли как площадки диалога и получателя инвестиций. Региональный формат остаётся консультативным, а не институционализированным. Многое будет зависеть от практической реализации подписанных документов и от того, насколько успешно удастся конвертировать политическую волю в конкретные экономические проекты.

Тем не менее события 30–31 июля 2026 года ясно показывают: Баку и страны Центральной Азии движутся в сторону более плотной и структурированной кооперации. Следующая Консультативная встреча уже назначена на 8 октября 2026 года в Авазе (Туркменистан). Там можно будет оценить, насколько устойчивым окажется импульс, заданный в Чолпон-Ате.

В целом визит Алиева в Кыргызстан стал не просто успешным двусторонним мероприятием, а важным маркером меняющейся геометрии региональных отношений.