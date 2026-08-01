Вопросом сбора и хранения тяжёлого вооружения после выполнения основных положений соглашения о прекращении огня в секторе Газа должна заниматься исключительно палестинская сторона. Об этом заявил ТАСС представитель ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

«После этого вопрос сбора и хранения оружия будет передан палестинской стороне. Это национальный вопрос, и никто, кроме палестинцев, кем бы он ни был, не имеет права вмешиваться в него», — сказал он.

По словам аль-Каддуми, перед этим должны быть выполнены основные условия соглашения, включая гуманитарный этап, вывод израильских войск, начало восстановления сектора Газа и работу национального комитета.

Представитель ХАМАС также заявил, что позиция движения по вопросу тяжёлого вооружения отражает «общепалестинский консенсус», а не только мнение ХАМАС.