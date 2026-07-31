Азербайджан за последние годы значительно усилил систему противовоздушной обороны и военно-воздушные силы, сделав ставку на современные истребители и зенитные комплексы, говорится в публикации американского военного аналитика Пола Иддона для журнала Forbes.

Автор отмечает, что с начала конфликта между Ираном и Израилем Азербайджан подвергся лишь одной атаке — 5 марта беспилотник нанес удар по международному аэропорту Нахчывана. По мнению аналитика, в случае дальнейшей эскалации Баку располагает значительно более мощной системой воздушной обороны, чем прежде.

Одним из ключевых элементов модернизации стало принятие на вооружение истребителей JF-17C Block III, официально подтвержденное 6 июля. Первые самолеты Азербайджан получил в сентябре 2024 года, а в мае 2025 года увеличил заказ с 16 до 40 машин. Стоимость контракта выросла с 1,6 млрд до 4,2 млрд долларов, что стало крупнейшей оборонной экспортной сделкой в истории Пакистана.

По оценке автора, JF-17C значительно превосходит состоящие на вооружении МиГ-29 советского производства и способен вывести азербайджанские ВВС на первое место в Южном Кавказе как по качеству, так и по количеству боевой авиации.

Кроме того, Азербайджан ввел в строй китайские дальнобойные зенитные ракетные комплексы HQ-9BE, которые впервые были представлены на военном параде в Баку 8 ноября 2025 года. Аналитик считает, что вместе с уже имеющимися российскими комплексами С-300ПМУ-2, белорусскими Бук-МБ и израильскими системами Barak MX они сформировали многослойную систему противовоздушной обороны страны.

В статье также отмечается, что Баку продолжает придерживаться политики диверсификации поставщиков вооружений, закупая военную технику у Пакистана, Китая, Израиля, России и Беларуси.

Автор не исключает, что в будущем Азербайджан может приобрести и украинские системы борьбы с беспилотниками, учитывая их эффективность в современных конфликтах.

По мнению аналитика, последние закупки свидетельствуют о том, что Азербайджан не экономит на укреплении своей системы ПВО и продолжает масштабную модернизацию вооруженных сил.