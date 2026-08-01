Посольство США в Иордании призвало американских граждан проявлять повышенную осторожность и рассмотреть возможность выезда из региона на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В дипломатическом представительстве заявили, что путешественникам следует быть готовыми к возможной отмене авиарейсов, временному закрытию воздушного пространства и перебоям в работе транспорта.

Американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали пересмотреть планы поездок в регион и внимательно следить за сообщениями аэропортов и авиакомпаний.

В посольстве также предупредили о риске возможных атак на объекты, связанные с США, включая дипломатические учреждения, компании и другие организации. По оценке американской стороны, действия Ирана и связанных с ним группировок остаются непредсказуемыми.