Президент США Дональд Трамп завил, что США не давали Украине разрешение на производство Patriot.

«На данный момент мы не дали на это согласия. Мы обсуждаем это, но передавать подобные технологии — непростое решение. И хотя я не думаю, что такое произойдёт, но, знаете, есть люди, которым даёшь такие технологии, а они однажды могут повернуться против тебя. Знаете, такое возможно. Если посмотреть на историю войн, за эти годы подобное случалось пара раз, верно? Так что мы должны быть очень осторожны».

Трамп заявил, что объяснил Зеленскому на встрече во вторник сложности с возможной передачей США Patriot и Tomahawk Киеву.