Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в социальной сети X поздравление по случаю Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

В своей публикации Хикмет Гаджиев отметил важность сохранения и развития родного языка.

«1 августа отмечается День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Родной язык — одна из главных основ нашей национальной идентичности, государственности и культурного наследия. Сохранять, развивать и передавать его будущим поколениям в чистом виде — ответственность каждого из нас», — написал он.