В Иордании завершились совместные тактические учения «Зульфугар – 2026», в которых приняли участие подразделения специального назначения Азербайджана, Турции, Пакистана и Иордании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. За заключительным этапом наблюдали руководство учений, а также командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекпер Джахангиров, который высоко оценил профессионализм и уровень подготовки азербайджанских военнослужащих.

На первый взгляд, это обычная протокольная информация о завершении международных маневров. Однако за несколькими официальными строками скрывается гораздо более важный смысл.

Прежде всего обращает на себя внимание состав высоких гостей. За ходом учений наблюдал наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдалла II. Присутствие одного из ключевых представителей иорданского руководства говорит о том, какое значение Амман придает развитию военного сотрудничества с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном. В современных условиях подобные сигналы имеют не только военное, но и серьезное политическое значение.

Но главным является другое. Эти учения стали очередным признанием высокого уровня азербайджанского спецназа. И эта оценка появилась не на пустом месте. Она основана на реальном боевом опыте, который азербайджанские силы специального назначения приобрели во время 44-дневной Отечественной войны.

Освобождение города Шуша навсегда вошло не только в историю Азербайджана, но и в историю современного военного искусства. Город, расположенный на отвесных скалах и долгие годы считавшийся практически неприступной крепостью, был освобожден благодаря действиям подразделений специального назначения. Азербайджанские бойцы совершили многокилометровый переход по труднопроходимым горным маршрутам, вышли к городу там, где противник не ожидал удара, и вступили в ближний бой. В условиях сложнейшего рельефа решающими стали не количество техники, а физическая подготовка, дисциплина, скрытность, выносливость и мастерство каждого бойца.

Именно поэтому освобождение города Шуша сегодня рассматривается как одна из самых нестандартных операций последних десятилетий. Военные аналитики неоднократно отмечали, что азербайджанский спецназ продемонстрировал пример успешного сочетания классической подготовки сил специального назначения с современными средствами разведки и управления. Достаточно привести в пример слова российского военного эксперта Игоря Коротченко:» Освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года, сравнимо с Берлинской операцией Красной армии в 1945 году». Вдумайтесь в аналогию.

После окончания войны Шушинская операция подробно анализировалась военными исследовательскими центрами, профильными журналами и экспертами разных стран. Она изучается как пример успешного штурма укрепленного населенного пункта в сложной горной местности, где решающую роль сыграли подготовка личного состава, внезапность и грамотное планирование. Многие специалисты называют освобождение города Шуша одним из наиболее ярких примеров действий сил специального назначения XXI века. Именно поэтому эта операция продолжает оставаться предметом профессионального изучения и обсуждения среди военных аналитиков.

При этом нельзя забывать еще об одном важном обстоятельстве. После окончания войны армянская сторона пыталась объяснить свое поражение самыми разными версиями. Звучали заявления о якобы решающем участии иностранных наемников, сирийцев, пакистанцев и других сил. Однако освобождение города Шуша стало лучшим ответом на подобные домыслы. Именно азербайджанский спецназ выполнил одну из самых сложных операций всей кампании, доказав, что успех был достигнут благодаря профессионализму азербайджанской армии, грамотному командованию и мужеству ее военнослужащих.

Особенность бойцов спецназа заключается еще и в том, что большинство из них остаются неизвестными широкой общественности. Их имена редко появляются в газетах, они не стремятся к публичности и предпочитают оставаться в тени. Но именно такие люди выполняют самые сложные задачи, от которых зависит успех всей операции. Во время освобождения города Шуша именно они стали той силой, которая сломила сопротивление противника и открыла путь к окончательной победе.

Именно поэтому нынешние учения в Иордании имеют гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Когда подразделения четырех государств вместе отрабатывают сложнейшие тактические задачи, это свидетельствует не только о партнерстве, но и о взаимном уважении к боевому опыту друг друга. Азербайджанские спецназовцы участвуют в подобных мероприятиях уже не просто как представители дружественной страны, а как военнослужащие, за плечами которых одна из самых известных операций современной военной истории.

Не менее важен и политический аспект. Азербайджан, Турция и Пакистан на протяжении последних лет последовательно укрепляют сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Регулярные совместные учения, обмен опытом и развитие взаимодействия стали неотъемлемой частью этого процесса. Теперь все заметнее становится и роль Иордании, которая демонстрирует готовность расширять военно-политическое сотрудничество с этими государствами. Это означает, что круг партнеров Баку продолжает расширяться.

Для тех, кто внимательно наблюдает за процессами в регионе, «Зульфугар – 2026» стал еще одним подтверждением того, что сотрудничество между дружественными государствами выходит на новый уровень. И это важный сигнал.

В контексте сказанного отметим, что высокая оценка азербайджанских военнослужащих, прозвучавшая в Иордании, стала не просто дипломатическим комплиментом. Это закономерное признание боевого опыта, приобретенного в самых тяжелых условиях, и профессионализма людей, которые уже вписали свои имена в историю современного военного искусства.