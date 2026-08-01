Число погибших в результате прорыва десяткой тысяч нелегальных мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту выросло до 67, сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Власти Испании также сообщили, что устанавливают дополнительные защитные барьеры вдоль морских оградительных сооружений.

Сеута — автономный город Испании, расположенный на северном побережье Африки. Он граничит с Марокко. 30 и 31 июля в Сеуту прорвались, по разным оценкам, от 50 до 60 тысяч человек из Марокко. Вечером пятницу, 31 июля, сообщалось, что большинство из них вернулись обратно.

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены последствия массового наплыва мигрантов в испанскую Сеуту.

На опубликованных видео видны поврежденные автомобили, мусор на улицах и последствия беспорядков. Сообщается о разграбленных торговых объектах и нарушении порядка в отдельных районах города.