Глобальный медиафорум в Шуше постепенно становится одним из ключевых политических событий региона. Прежде всего — из-за участия президента Ильхама Алиева и его ключевых тезисов по самым разным вопросам. Нынешний форум не стал исключением. Ильхам Алиев дал свою оценку и геополитической ситуации, и высказался об экономических трендах, и коснулся многих перемен, определяющих роль и место Азербайджана в мировой политике.

И, в числе прочего, Ильхам Алиев прямо заявил, что Азербайджан серьёзно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Не стал скрывать и причин. Вот тут открылась главная сенсация.

Намеренно воздержимся от цитирования. Президент напомнил, что в последние годы Совет Европы принял целый ряд необъективных резолюций в отношении Азербайджана. Отметил, что во времена Жозепа Борреля отношения с Европой были достаточно натянутыми. И, пожалуй, самое главное и неудобное для Брюсселя: Жозеп Боррель, добавим от себя, практически руководивший европейской дипломатией, имел плотные коррупционные связи с небезызвестным армянским лоббистом Луисом Морено Окампо. Причём, опять-таки добавим от себя, связи эти возникли ещё во время «Катаргейта».

А вот тут начинают всплывать ещё более странные обстоятельства. Окампо — не первый и не единственный, кто столь активно окучивал депутатов Совета Европы и Европарламента. На этой далеко не почётной ниве отличился ещё и господин Карапетян — «алмазный король». Вряд ли имеет смысл напоминать, что именно Армения была и остаётся одним из центров отмывания и торговли «кровавыми алмазами», поступающими на мировой рынок из регионов африканских конфликтов. И, наконец, если не будет Окампо и Карапетяна, появится кто-то следующий. И проблема не в них. Проблема — в готовности евродепутатов брать деньги и затем их отрабатывать.

А вот тут уже возникает вопрос: зачем Азербайджану нужно членство в такой организации, как Совет Европы? На момент вступления ещё казалось, что членство в СЕ поможет продвинуть решение вопроса об освобождении оккупированных территорий. Но эти надежды не оправдались. Более того, европейцы предпочитали копаться исключительно во внутренней повестке и выискивать обвинения в адрес Азербайджана. Всё, что происходило на оккупированных землях, руководители СЕ просто игнорировали. И приводили абсурдные аргументы вроде «это чёрная дыра». Затем дело вообще дошло до абсурда, когда полномочия азербайджанской делегации просто не признали после того, как наша страна освободила свои земли от оккупации. В сухом остатке — только провокации на тему «прав человека». Поневоле задумаешься о такой организации.

Теоретически можно подумать, что в Брюсселе и Страсбурге могут позволить себе не обратить внимания на демарш официального Баку. Но тут лучше не забывать, как Азербайджан выходил из ЕСПЧ. И как руководители европейских структур настойчиво добивались встречи с руководством нашей страны. Если же теперь на повестке дня выход из Совета Европы вообще, причём из-за того, что эта организация оказалась коррумпированной, пощёчина будет ещё громче. И проигнорировать её не получится.