С 4 августа в Баку на автобусных маршрутах №51 и №118А на линии выйдут новые автобусы. Одновременно изменится стоимость проезда.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта, на маршрутах №51, соединяющем транспортный хаб «Кёроглу» с улицей Полада Гашимова в Хатаинском районе, и №118А, следующем до поселка Забрат, старые автобусы заменят современными автобусами King Long, работающими на экологически чистом сжатом природном газе (CNG).

После обновления подвижного состава стоимость проезда на обоих маршрутах составит 0,60 маната. Оплата будет осуществляться исключительно в безналичной форме.