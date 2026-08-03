Бакинская Инициативная Группа (БИГ) решительно осуждает принятие Ассамблеей Корсики инициативы, касающейся так называемой «Республики Арцах» и граждан Армении, в отношении которых в Азербайджанской Республике осуществляется уголовное преследование.

В БИГ назвали документ односторонней, политически мотивированной и провокационной инициативой, которая отражает внешнеполитическую позицию Франции и игнорирует принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства.

В заявлении отмечается, что поддержавшие резолюцию представители Ассамблеи Корсики действуют в интересах официального Парижа, а не защищают права и интересы корсиканского народа. В этой связи организация обратила внимание на отсутствие институционального признания корсиканского языка во Франции и напомнила, что Париж до сих пор не ратифицировал Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

«Это представляет собой одностороннюю, провокационную и политически мотивированную инициативу, которая воспроизводит геополитические нарративы, продвигаемые официальным Парижем, игнорируя при этом основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства», — отмечает БИГ.

Бакинская инициативная группа призвала Ассамблею Корсики сосредоточиться на защите прав жителей острова, в том числе добиваться официального признания корсиканского языка, его использования в системе образования, государственном управлении и общественной жизни, а также обеспечения защиты национальной идентичности и уважения политической воли корсиканского народа.

В завершение БИГ призвала Ассамблею Корсики сохранять политическую и институциональную независимость и не допускать использования ее в качестве инструмента продвижения внешнеполитической повестки французского государства.