Сотрудник частной компании, задействованной в гуманитарных работах по разминированию, получил травмы в результате взрыва боеприпаса в Ходжавендском районе. Об этом сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации агентства, 2 августа Ахад Ахадов, 1985 года рождения, получил травмы в результате подрыва на противопехотной мине во время выполнения служебных обязанностей на освобожденной от оккупации территории.

Пострадавшего доставили в Ходжавендскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.