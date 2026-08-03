Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могут повлиять на Россию, чтобы добиться ее готовности к мирному урегулированию конфликта.

«Ваша задача – последовательно, аргументированно и убедительно опровергать это обвинение. Именно Украина хочет мира. Именно Украина ни одного дня не хотела этой войны. Именно Россия делает все возможное, чтобы затянуть войну и нанести как можно больший ущерб людям и их жизни», – сказал Зеленский, выступая перед украинскими послами.

По словам украинского лидера, Киев готов участвовать в «содержательных форматах переговоров», однако российская сторона к этому не готова. «(Президент России Владимир) Путин не готов. И именно в этом заключается проблема», – добавил он.

Зеленский также отметил, что для продвижения переговорного процесса не должно быть препятствий «ни в одной влиятельной столице мира».

«Если Москва не хочет мира, Вашингтон и Пекин могут сделать так, чтобы она захотела. И мы делаем все возможное, чтобы европейские столицы, на которые Россия не очень хочет обращать внимание, были на таком уровне влияния, когда Россия уже не сможет игнорировать Европу», – заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что одной из ключевых задач сотрудничества Киева с европейскими партнерами остается усиление их роли в сфере безопасности и политики.