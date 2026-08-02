Не менее 14 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, совершенного террористом-смертником. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам начальника полиции округа Сват Умара Хана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались остановить его и провести обыск у входа в участок.

Район происшествия оцеплен силами безопасности, на месте работают следственные группы. Пострадавших доставили в местное медицинское учреждение.

Как отмечает издание, взрыв прогремел рядом с площадью Кабал-Чоук, где в это время проходила массовая акция протеста против усиления террористической активности в долине Сват.