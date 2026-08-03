Азербайджан и Эстония рассчитывают укрепить двусторонние отношения на фоне решения Таллина открыть посольство в Баку. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с новоназначенным послом Эстонии Тииной Нирк, сообщили в МИД.

В ходе встречи Нирк вручила Байрамову копии своих верительных грамот. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил дипломата с назначением и пожелал ей успехов в деятельности.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, цифровой и образовательной сферах. Было отмечено, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане создаст дополнительные возможности для развития двусторонних связей и активизации политического диалога.

Байрамов и Нирк подчеркнули важность работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведения ее очередного заседания. Также стороны отметили необходимость расширения академических обменов и связей между высшими учебными заведениями.

Посол Эстонии заявила о важности дальнейшего развития отношений с Азербайджаном и выразила готовность приложить усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.