Президент США Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном, обвинив руководство страны в «невероятном двуличии» из-за отрицания контактов с Вашингтоном. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы, умоляют о ней, начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведется, ничего не обсуждается, и они имеют дело только с Оманом», – написал Трамп.

Американский лидер также раскритиковал заявления Ирана о контроле над Ормузским проливом, назвав их «болтовней». По его словам, фактический контроль над стратегическим маршрутом остается у США.

«Ничто не дойдет до Ирана, если мы этого не захотим, и ничто не дойдет, если не будет достигнута сделка, или полная капитуляция. Хочет Иран это признать или нет, но мы, по сути, говорим о решении проблемы, которую они создавали десятилетиями. Все очень просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия!» – подчеркнул он.