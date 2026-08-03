С 3 августа сотрудникам складов Wildberries запретили проносить на работу личные смартфоны. Согласно внутреннему уведомлению компании, пользоваться разрешено только кнопочными телефонами без камеры.

В компании объяснили решение требованиями безопасности. По данным Wildberries, фото- и видеосъемка во время воздушной тревоги может раскрыть позиции ПВО, нарушать российское законодательство и повлечь административную или уголовную ответственность. Также отмечается, что после предыдущего смягчения правил сотрудники снимали атаки беспилотников и распространяли эти материалы.

Кроме того, владельцам пунктов выдачи заказов разослали инструкцию по общению со СМИ. Им рекомендовано не комментировать ситуацию, отказаться от интервью и направлять журналистов в пресс-службу компании.

По данным Data Insight, с 18 июля под удары попали не менее 18 логистических центров Wildberries. Повреждения получили до 22,2% публично заявленных складских площадей компании, а крупнейшей потерей стал полностью уничтоженный логистический центр в Электростали площадью 250 тыс. кв. метров.