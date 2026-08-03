США и Украина не успеют заключить возможное соглашение о лицензировании производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot до зимы, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Долгосрочное соглашение о производстве (перехватчиков – ред.) не появится к этой зиме», – сказал Уитакер в интервью Fox Business.

По его словам, работа в этом направлении продолжается, однако Вашингтону пока нечего объявить по данному вопросу.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры проходили в закрытом формате, после чего украинский лидер заявил, что американский президент согласился предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее конгрессмен США Майк Тернер сообщил, что Вашингтон и Киев обсуждают возможную передачу Украине технологий, необходимых для выпуска зенитных ракетных комплексов Patriot.