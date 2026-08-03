Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен приложить максимум усилий, чтобы вынудить Россию завершить войну до наступления зимы. Об этом он сказал во время встречи с украинскими послами в Киеве.

По словам Зеленского, пока невозможно точно спрогнозировать, когда дипломатические усилия, санкционное давление и ограничения со стороны международных партнеров достигнут максимального эффекта. Однако он выразил уверенность, что совокупность этих мер должна создать для России ситуацию, при которой у нее не останется иной альтернативы, кроме прекращения войны.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью. Но мы четко понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и давим на Москву», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит координировать действия с союзниками, усиливая дипломатическое и санкционное давление на Москву с целью достижения мира.