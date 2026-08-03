Грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви планирует полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения после включения предприятия в санкционный список ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Владелец единственного нефтеперерабатывающего завода в Грузии заявил, что переход будет завершен к концу сентября.

НПЗ в Кулеви уже приступил к переработке казахстанской нефти в начале июля. Кроме того, ожидается поставка партии нефти из Ливии, которая должна прибыть в период с 20 по 30 августа, говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum (BSP) от 31 июля.

В июле Евросоюз включил завод в Кулеви в очередной пакет санкций, предоставив BSP шесть месяцев для отказа от использования российской нефти и поиска альтернативных источников поставок.

Представители ЕС заявили, что предприятие может быть исключено из санкционного списка в случае, если компания подтвердит переход на переработку нефти нероссийского происхождения.