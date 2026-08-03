Введение лимитов на переводы с карты на карту не отразится на повседневных законных операциях граждан, заявил руководитель Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, введение лимитов стало частью риск-ориентированного подхода, согласованного Ассоциацией банков Азербайджана и Азербайджанской финтех-ассоциацией (AzFina). Эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений платежными инструментами и снижение рисков в платежной системе.

Рустамов сообщил, что установлены единые ограничения по числу используемых инструментов, а также по количеству и объему операций. При этом лимиты распространяются только на входящие операции, тогда как ограничения на расходные операции вводить не планируется.

Граждане сохранят возможность без ограничений пользоваться POS-терминалами, QR-платежами, мобильными POS-решениями и интернет-банкингом.

Основной задачей нововведения является повышение безопасности цифровой платежной экосистемы, а не ограничение привычных операций пользователей.

Ранее Ассоциация банков Азербайджана и Азербайджанская финтех-ассоциация договорились применять риск-ориентированный подход при пополнении платежных инструментов для предотвращения злоупотреблений.

Напомним, в Азербайджане ввели новые лимиты на переводы с карты на карту.