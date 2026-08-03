Евросоюз на данный момент не может предоставить Украине безусловную гарантию вступления в объединение, заявила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в странах Восточной Европы Кристина Микулова в интервью EUobserver.

«Конечно, мы не можем дать Украине полной уверенности во вступлении (в Евросоюз). Но мы должны предоставить им разумную степень уверенности в этом», – сказала она.

Микулова отметила, что в случае отсутствия такой возможности ЕС должен честно признать – в краткосрочной или среднесрочной перспективе Украина не получит гарантий вступления в объединение. По ее словам, это было бы наиболее честным подходом.

Она добавила, что перспектива вступления в ЕС могла бы стать одной из важных целей для Украины и способствовать сохранению ее как единого государства после завершения конфликта и возможных территориальных потерь.

«Украина как огромная страна может потерять иллюзию единства. У этого могут быть серьезные последствия. В этот момент мы должны дать Украине убедительную перспективу на будущее», – добавила она.