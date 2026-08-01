Целью данного материала не является анализ сил ядерного сдерживания в мире и, в частности, в Евросоюзе – оставим эту тему военным экспертам. Нас же заинтересовало создание ядерного союза Франции и Германии, который может рассматриваться в контексте «против России», равно как и ответа Евросоюза и НАТО в условиях их зависимости от американского ядерного щита, на который они, вероятно, уже не рассчитывают. А также – борьбы за влияние в ЕС. И теперь в повестке Парижа и Берлина – создание второго, на двусторонней основе, ядерного «зонтика». Но стоит ли овчинка выделки?

Главным козырем Франции в Евросоюзе считаются ее ядерные силы, хоть и не способные конкурировать с соответствующей мощью (по убывающей) России, США и Китая. Но, все же, французы обладают, согласно открытым данным, 290 ядерными боеголовками с носителями (атомные подводные лодки-ракетоносцы и баллистические ракеты наземного базирования). И этого более чем достаточно для сдерживания кого бы то ни было.

Получится ли задуманное – сказать сложно: достаточно напомнить, что Франция и Германия так и не реализовали совместные масштабные оборонные проекты, в частности, в рамках программы «Основная наземная боевая система», целью которой было, в том числе, создание танков для замены немецких Leopard2 и французских Leclerc. А до того Париж и Берлин свернули проект по производству совместного истребителя. Словом, каждый раз стороны не могут прийти к консенсусу по техническим параметрам вооружения, распределению долей между компаниями и вопросу – кто возглавит проект.

Новое «единство» на почве ядерного сдерживания должно бы, в теории, укрепить обороноспособность Европы, но на данном этапе картина, все же, складывается иная: трансформация в сфере обороны происходит во внутриевропейской архитектуре безопасности, на доминирование в которой претендуют и Париж, и Берлин, — несмотря на то, что бэкграунд их сотрудничества в военном области не сулит ничего путного.

Стороны, в итоге, непременно войдут в клинч хотя бы уже потому, что Германия (как это видно с позиций дня сегодняшнего) получит бесплатный доступ к французскому ядерному арсеналу на двусторонней основе (вопрос – как к этому отнесутся другие государства ЕС). Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил, что желает создать между Парижем и Берлином «стратегическую близость» с передачей последнему французских наработок и военных тайн.

То есть Франция, постоянно инициирующая разного рода «прорывы» и «грандиозные проекты» во главе с самой собой (заметим, заканчивающиеся крахом или ничем), заметно оголит собственный суверенитет уже потому, что в новом союзе (обозначен как «высший уровень») непременно возникнет спор об условиях применения ядерного оружия, решение по которому Париж желает оставить за собой. Но ведь ядерная доктрина будет формироваться совместно с Германией – обладательницей военных секретов Франции: конфликт интересов видится неизбежным.

Парадоксально, но факт – Франция предприняла крайне контрпродуктивный для неё шаг в то время, как Германия считается первой армией Европы и ее первой экономикой, которым Париж сдает последнее, что у нее, сильно поистрепанной в период правления Макрона, осталось – ядерный арсенал, порождающий риск ядерной эскалации.

Стороны быстро перешли от намерений к делу: «дуэт» впервые провел совместные маневры с участием французских истребителей Rafale, способных нести ядерное вооружение, и двух немецких Eurofighter, отработавших дозаправку в воздухе с участием французского самолета. Вторые ядерные учения намечены на осень текущего года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и в рамках нового подхода страна увеличит число ядерных боеголовок, а европейские государства смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По его мнению, к новой «доктрине» Франции присоединятся еще семь стран: Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Правда, канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что «говорить о новой доктрине еще слишком рано» (обратим внимание на несовпадение со словами Макрона), но он допустил ее появление в результате расширения сотрудничества Германии и Франции. То есть, Париж и Берлин видятся их лидерам той самой «печкой», от которой могут (или обязаны?) «плясать» и другие.

Как будут распределяться роли в предполагаемой доктрине в действии, неизвестно. Париж, с его амбициями, будет бороться за статус гегемона, «размахивая» своими ядерными возможностями. Лидеры государств ЕС вряд ли придут в восторг от такого положения дел. Между тем суть гегемонии – в доминирующем положении одного субъекта. Получается, ЕС снова наступит на «старые грабли» – в некотором роде, на диктатуру Брюсселя теперь в Евросоюзе претендует Франция.

Возникает еще один вопрос: какая из стран ЕС пожелает не декларативно, а на деле разместить у себя ядерное оружие под эгидой Пятой республики. Громче и увереннее всех остальных о соответствующей готовности заявляет Польша, рискуя стать передовой на линии возможного баллистического фронта.

Заметим, что Макрон – и не он один – считает Россию «главной угрозой для Европы». Соответственно, справедливо полагать (да это и не скрывается), что ядерный союз (еще и с привлечением других неядерных стран), направлен против России, предупреждающей о рисках прямого столкновения НАТО с РФ, которое «может быстро перерасти в обмен ядерными ударами». Таким образом, размещение на территории неядерных государств ЕС ядерного вооружения равносильно их выстрелу в собственную ногу.

Второй момент. Ядерные «кошки-мышки» Макрона затеяны, по сути, с целью доминирования Франции в Евросоюзе на фоне все меньшей склонности входящих в него государств к подчинению Брюсселю (центробежные силы в ЕС набирают обороты). Вакуума власти в нем еще нет, но он намечается, и предстоящую пустоту, по-видимому, заранее столбит за собой Франция.

Третье. Ситуация с ядерными играми напоминает «наш ответ Керзону» большевистским правительством – имея в виду раздрай Евросоюза с администрацией Трампа, в том числе, на почве требования президента США к Европе защищать себя самой, а не рассчитывать на многомиллиардные вложения Вашингтона в ее безопасность.

И, кстати, тревожный хор европейских стран-членов НАТО – дескать, Европе необходимо обрести собственный ядерный «зонтик», поскольку США не готовы защищать ее всеми имеющимися у них средствами, — был достаточно громким. А кто может заменить США? Путь и с большой натяжкой – Франция и Великобритания.

Словом, Париж услышал то, что хотел услышать. Однако, хоть и есть сомнения в долгоиграющем характере его ядерного «альянса» с Берлином, Франция рискует уступкой серьезного сегмента собственного суверенитета без всяких гарантий отметить победу шампанским: пробка из прославленной «Вдовы Клико» может либо не вылететь, либо выскочить под большим давлением, сильно травмировав сам Париж.