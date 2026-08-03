Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении вице-премьеров и министров в составе нового правительства республики, сформированного после парламентских выборов 7 июня. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Тигран Хачатрян и Мгер Григорян сохранили свои должности вице-премьеров Армении.

Также на прежних постах остались ряд министров. Арсен Торосян продолжит работу во главе Министерства труда и социальных вопросов, Анаит Аванесян – Министерства здравоохранения, Србуи Галян – Министерства юстиции, Арарат Мирзоян – Министерства иностранных дел.

Жанна Андреасян вновь назначена министром образования, науки, культуры и спорта, Арпине Саргсян продолжит возглавлять МВД, Амбарцум Матевосян – Министерство окружающей среды, Сурен Папикян – Министерство обороны, а Давид Худатян – Министерство территориального управления и инфраструктур.

Ваге Ованнисян переназначен министром финансов, Геворг Папоян – министром экономики.

Давид Тадевосян назначен министром высокотехнологичной промышленности.